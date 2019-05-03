Захарова дала Климкину советы по памятной акции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила главе МИД Украины Павлу Климкину взять в руки портрет Бандеры и устроить акцию вместе с Михаилом Саакашвили (экс-президент Грузии).

Так Захарова отреагировала на слова коллеги о "Бессмертном полке" в Facebook.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в свою очередь заявила, что Климкин забывает, что обязан своей жизнью легендарной курской земле.

Ранее Климкин предложил украинцам пройтись по улицам украинских городов с портретами погубленных Сталиным.

Климкину следует развивать внешнеполитические связи, добавила Ковитиди, а не дестабилизировать ситуацию. Он роет яму соседям, забывая, что в такую же провалился режим Петра Порошенко.

Сенатор подчеркнула, что Украиной должны заниматься украинцы, с которыми весь мир скорбит о заживо сожженных 2 мая 2014 года жителях Одессы. И Климкину следовало бы покаяться за эти злодеяния.

После госпереворота на Украине антимайдановцы разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между антимайдановцами, радикалами и ультрас. Драка закончилась поджогом Дома профсоюзов. Погибли 48 человек. Более 250 человек пострадали, передает РИА Новости.