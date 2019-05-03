Самая большая турецкая мечеть официально открыта

В Турции открылась самая большая в стране мечеть. Как сообщает Анатолийское агентство, мечеть построена в стамбульском районе Чамлыджа и была торжественно открыта в пятницу — священный для мусульман день. В церемонии открытия принимал участие президент страны Тайип Эрдоган. Он призвал человечество дать отпор "первобытному и дикому мышлению, которое приводит к кровопролитию в храмах". Президент подчеркнул, что власти Турции полны решимости очистить страну и регион от преступных организаций, придерживающихся извращенной идеологии. Турецкий лидер отметил, что человечество переживает критический период своей истории, когда особо важно акцентировать внимание на учениях ислама, призывах к миру. "Проявив должную реакцию и мужественно отстаивая истину, мы сможем разрушить планы террористов", — сказал президент.

Сооружение построено за шесть лет и рассчитано на 65 тысяч верующих, мечеть "Большая Чамлыджа" видна изо всех уголков турецкого мегаполиса, утверждает агентство. Помимо собственно мечети на территории комплекса разместились конференц-залы, библиотека, а также музей тюркских исламских произведений. Согласно планам властей, в галерее предполагается собрать экспозицию предметов искусства, связанных с историей ислама на территории республики.

По периметру здания возведены 70 куполов и девять внутренних помещений для верующих. Главной особенностью мечети стали ее шесть минаретов. В Турции уже есть четыре мечети с шестью минаретами. Одна из них — "Голубая мечеть" в Стамбуле. Но по своим размерам все они значительно уступают комплексу в Чамлыдже, высота четырех минаретов достигает 107,1 метра, еще двух — 90 метров. Цифра 107,1 напоминает о 1071 годе, когда турки-сельджуки под предводительством султана Алп-Арслана нанесли при городе Манцикерте поражение византийцам и взяли в плен византийского императора Романа IV Диогена. Это сражение ускорило установление господство турок в Малой Азии.