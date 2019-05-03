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3 мая 201916:59

Появилось видео задержания мужчины, устроившего стрельбу в Свердловской области

ВКонтакте/kulive

Один жильцов многоквартирного дома на Советской улице в городе Каменске-Уральском, снял на видео задержание мужчины, который подозревается в том, что он устроил стрельбу.

 

Как сообщалось ранее, утром в пятницу, 3 мая, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома раздались хлопки, напоминавшие выстрелы.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили гильзы и установили квартиру, где находился стрелок. Мужчина отказался идти на контакт со стражами порядка, один из которых был вынужден сделать предупредительный выстрел.

Пуля, выпущенная из табельного оружия, рикошетом попала в подозреваемого, который впоследствии был доставлен в медицинское учреждение.

В ходе осмотра жилища были обнаружены боеприпасы, охотничий карабин и два пистолета – газовый и сигнальный.

Примечательно, что на съемке, сделанной очевидцем, видно, что стражи порядка задержали двух человек, которых они выводят из подъезда в наручниках. Какую роль в описываемых событиях сыграл второй задержанный – пока неизвестно.

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