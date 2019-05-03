Косовский спецназ разогнал сербов дубинками и газом

Дубинки и слезоточивый газ пошли в ход во время разгона мирной акции протеста в Косове, сообщает РИА Новости. Акция была устроена сербами, которые выражали протест против строительства мини-ГЭС на реке Шар в национальном парке. После того, как протестующие помешали проехать строительной технике, на место акции был вызван косовский спецназ. Демонстрация была разогнана, пострадали 20 человек.

Независимость от Сербии косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Власти в Белграде призвали косовских сербов к мирному выражению несогласия. В противном случае положение сербов в крае может ухудшиться.