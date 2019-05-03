После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь

Трагедия разыгралась в селе Бешпагир Грачевского района Ставропольского края, сообщили в СК РФ по региону. Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.

Грудной ребёнок скончался на месте. Совершив убийство, мужчина попытался свести счёты с собственной жизнью. Полицейские задержали его и доставили в медицинское учреждение для оказания первой помощи.

В дальнейшем подозреваемого ждёт суд. Ему грозит обвинение по статье 105 Уголовного кодекса РФ — «убийство малолетнего». По действующему законодательству мужчине грозит наказание, вплоть до пожизненного заключения.