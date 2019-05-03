Польша дразнит Россию и выступает адвокатом Украины

В НАТО сменился главком Объединенных сил в Европе. Генерал ВВС США Уолтерс принял пост у другого американского генерала — Скапаротти. На церемонии в бельгийском Монсе генсек Альянса напутствовал командующего напоминанием о том, что семь десятилетий скрепляло дружбу в НАТО, — сдерживании Советского Союза. В дальнейшем, по словам Столтенберга, защиту демократии продолжили миссии на Балканах, в Ираке и Афганистане. В некоторых из них новый главком принимал участие лично.

В Польше в это время проходил военный парад в честь 20-летия вступления в Альянс, 15-летия в составе ЕС и Дня Конституции сразу. Какая из этих дат важнее для Варшавы и что об этом думают соседи будущего "Форта Трампа"?

С дюжину американских солдат в Повидзе мы нашли за пивом и бильярдом в клубе, построенном специально для них. Хип-хоп, баскетбол, барбекю, виски и, конечно, заведения с фастфудом — то, что в первую очередь, как рассказали нам местные, появилось в провинциальном городке с приходом армии США. Именно тут, убеждены жители, у них под боком и будет пресловутый "Форт Трамп", хотя официальных подтверждений пока нет. И тем не менее.

Военную базу в Повидзе в ближайшие месяцы ждет серьезный апгрейд. Говорят, это один из крупнейших проектов НАТО за последние годы. 260 миллионов долларов планирует вложить Альянс, и это только на строительство военных складов. Здесь будет все необходимое для обеспечения бронетанковой бригады сухопутных сил США.

Для начала — 130 БМП и БРМ Bradley, 18 самоходных гаубиц Paladin, 90 танков Abrams. Вот они едут по центру Варшавы. Кроме Abrams здесь танки Leoparд, системы ПРО Patriot, вертолеты Black Hawk и, кстати, советские и российские Ми-2, Ми-17, Ми-8, которые по-прежнему на вооружении у польской армии.

День Конституции еще никогда так не отмечали. Но тут, впрочем, и поводы посерьезнее -15-летие в Евросоюзе и 20-летие в НАТО.

"Мы не для того боролись, чтобы в свое время ушла Красная Армия и теперь радоваться чужим войскам. Это всегда ограничение суверенитета. Сейчас наша цель — дразнить Россию и выступать в роли адвоката Украины, хотя нас никто об этом не просит. Лично я не вижу никакой угрозы со стороны России", — заявил Януш Саноцкий, депутат польского Сейма.

Это название – "Форт Трамп" — говорят, президент Дуда выдумал лично и пообещал 2 миллиарда долларов из казны на его строительство. Параллельно по стране строятся еще несколько объектов для сил НАТО и США.

"Я не уверен, что лучше, быть американской марионеткой или марионеткой Берлина. Проблема в том, что у нас нет достаточно сильной армии. А если нет сильной армии, не может быть и хорошей международной политики", — считает Януш Корвин-Миккэ, депутат Европарламента.

Пока жителям Варшавы представилась уникальная счастливая возможность лицезреть натовских, а точнее американских солдат, в маленьком Повидзе к ним давно привыкли. На 1000 человек местного населения здесь на военной базе находятся 1000 американских военных. Их любимое место — тату-салон.

Татуировки по комиксам — самые любимые. Супермен и Бэтмен ведь защищали американский народ от вселенских негодяев. Рики Бирд — водитель военного транспорта из штата Вирджиния — вырос на этих историях.

"Российская угроза есть, поверьте мне. Россия может атаковать Польшу. На сто процентов верю. Мы тут защищаем местный народ", — сказал Бирд.

В городе полно праздно шатающихся американских солдат в спортивных костюмах. Местным они не особо мешают. И все-таки зреет какое-то недовольство. На туристической карте в центре городка написано: "Янки, отравляйтесь домой!"

В соцсети появилась группа "Нет "Форту Трамп" в Повидзе!" В ней — про то, как военные перекрывают дороги, попадают в ДТП, выливают нечистоты в поле и вырубают под строительство ангаров заповедник — 38 гектаров охраняемого леса.