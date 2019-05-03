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3 мая 201917:51

В Кургане догорают три дома из-за взрыва газового баллона. Видео

Вконтакте/Александр Штурман

В Кургане днем в частном секторе в одном из домов взорвался газовый баллон.

 

Инцидент произошел в микрорайоне Смолино 3 мая во второй половине дня. После хлопка загорелся один дом, затем, по словам очевидцев, пламя быстро перекинулось на второй, а затем и третий.

 

В настоящее время благодаря работе сотрудников МЧС — для борьбы с пожаром применялась не только наземная, но и воздушная техника — огонь почти потушен, однако жилье спасти не удалось.

О пострадавших в результате инцидента информация не поступала.

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