Чиновников за оскорбления хотят сажать и штрафовать на миллионы

Автором инициативы выступил депутат от фракции ЛДПР Александр Старовойтов. Он внёс документ на рассмотрение коллег, предложив им одобрить законопроект, который впоследствии может коснуться их самих.

Старовойтов уверен, что в настоящее время существует неуравновешенность ситуации, когда граждане несут ответственность по статье 319 Уголовного кодекса РФ за оскорбление представителей власти, тогда как те не чувствуют себя обязанными соблюдать те же правила.

По предложению депутата суммы возможных штрафов и даже сроки тюремного заключения для чиновников и представителей власти должны быть чуть ли не на порядок больше и дольше.

Так, даже в самом простом случае, когда должностное лицо при исполнении своих служебных обязанностей наносит оскорбление гражданину, его предлагается штрафовать на сумму от 500 до 800 тысяч рублей. В качестве крайней меры возможно и тюремное заключение на полгода.

Если то же самое совершено во время публичного выступления, то штрафы и срок увеличиваться практически вдвое.

Если чиновник имеет ранг госслужащего в рамках субъекта РФ или окажется главой местной власти, то штраф может быть уже до трёх миллионов рублей, а срок лишения свободы достигнет в крайнем случае двух лет.

Если выяснится, что в процессе оскорбления имело место и физическое воздействие или хотя бы просто угроза его применения, то срок за решёткой может растянуться до пяти лет, и ещё пять лет после освобождения он будет лишён права занимать определённые должности и посты.

По мнению депутата Госдумы, предложенные им поправки должны восстановить социальную справедливость и, в известном смысле, уравнять ответственность простых граждан и представителей властных органов.