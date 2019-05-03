Зеленский может вступить в должность 19 мая

Инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского предлагается провести 19 мая. Такое предложение поступило от внефракционного депутата Верховной рады Украины Сергея Мищенко.

Парламент Украины определится со сроками уже на следующей пленарной неделе (с 14 мая), сообщила в пятницу первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

В то же время оба президента – и новоизбранный, и действующий, — игнорируют самые болезненные вопросы украинского общества, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

И Петр Порошенко, и Зеленский предпочли не обратили внимание на скорбную дату – годовщину пожара в Доме профсоюзов, в котором погибли 48 человек, передает РИА Новости.

30 апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Инаугурация должна состояться в течение 30 дней.