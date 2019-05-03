Министр обороны Украины призвал ответить по-военному на российские паспорта

Украина должна строить сильную армию, объединяться с партнерами в международную коалицию, пока Россия выдает паспорта жителям ДНР и ЛНР, заявил министр обороны Украины Степан Полторак. И следует продолжать давить на Россию, чтобы она перестала нарушать международное право, добавил Полторак.

24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов жителям отдельных районов ДНР и ЛНР. Это исключительно гуманитарное решение, подчеркнул президент. Москва не желает создавать проблемы Киеву, но гражданские права на этих территориях постоянно нарушаются, передает РИА Новости.

Военная кампания против самопровозглашенных ЛНР и ДНР началась после госпереворота на Украине в 2014 году. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.