В МИД РФ ответили американскому Минэнерго на очередной выпад
В российском МИД не устают вести учёт случаям геополитического шантажа со стороны Вашингтона и в очередной раз указывают на наличие двойных стандартов, на сей раз опять в газовой сфере.
Поводом послужило заявление министра энергетики США Рика Перри. Тот выдал пассаж, за который чиновнику высшего ранга, каковым является Перри, должно быть стыдно в первую очередь перед американскими автомобилестроителями.
Сидя на форуме в Брюсселе и отвечая на вопрос о поставках российского газа в Европу, Перри заявил, что — "если вас удовлетворит самая дешевая продукция, тогда не покупайте, например, BMW или Mercedes".
Логика американского министра подсказала ему, что если российский газ стоит дешевле сжиженного энергоносителя из США, то значит поставки его "ненадёжны".
Компании "Ford", теряющей деньги на европейском рынке и закрывающей заводы, стоит задуматься над словами своего министра энергетики.
Ещё сильнее страдает логика чиновников из Вашингтона, когда приходится сравнивать риторику, связанную со строительством "Северного потока — 2" и транзитом российского газа в Европу через стремительно стареющую украинскую ГТС.
В первом случае США готовы даже ценой дипломатических скандалов заставлять европейские страны блокировать строительство газопровода. Когда же речь заходит об украинском транзите, США требуют не только сохранять его в объёмах, необходимых для удовлетворения нужд самой Украины, но и обеспечить такую загрузку трубы, которая позволила бы будущим инвесторам получать транзитную маржу, достаточную для ремонта этой самой ГТС.
"США используют любые средства и нерыночные методы для вытеснения конкурентов из России, Китая, ЕС", — говорится в заявлении российского диппредставительства в Вашингтоне, размещённом в facebook. Там назвали выступление Перри очередным примером двойных стандартов и желанием продвигать свои интересы, товары и услуги за счёт других стран.
США не скрывают своего желания вытеснить именно Россию с европейского энергетического рынка. И это желание очевидно для всех игроков в ЕС.
Однако, ряд экспертов полагает, что планы Вашингтона идут гораздо дальше, чем продвижение экономических интересов своих газодобытчиков. США хотят получить в своё распоряжение механизм для энергетического влияния на европейские страны, который при необходимости легко может стать инструментом шантажа.
Пугая Европу мифическими страшилками о зависимости от российского газа, США по сути хотят получить контроль над этими поставками, а при невозможности выполнения такого сценария, максимально их ограничить.
Ролью Киева на переговорах по украинскому транзиту можно пренебречь. По крайней мере в самом Киеве именно так и поступили.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что официальный Киев хотел бы заручиться поддержкой Вашингтона. Но даже он говорит о том, что Украина и США пока не достигли договорённостей о поставках сжиженного газа из-за океана. И объяснение этому очень простое.
США гораздо больше заинтересованы в том, чтобы Россия возобновила в максимальных объёмах и на американских условиях транзит газа в Европу, который будет контролировать Вашингтон, чем просто гнать через океан сжиженный газ по двойной цене для населения Украины.
А вот советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший министр финансов Владимир Данилюк высказался откровеннее. Он прямо заявил, что позиция Киева относительно перспектив транзита — "зависит от позиции американской стороны, позиции относительно "Северного потока — 2".
По сути, если советник президента заявляет о том, что о позиции Киева "рано говорить" – это может означать лишь отсутствие этой позиции и отсутствия инструкций со стороны тех, кто формирует эту позицию.
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