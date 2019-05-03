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Жители Донбасса - о получении российского гражданства: мы очень ждали этого
В Донецке открылся первый пункт приема документов на получение российских паспортов. Первые сто заявлений уже поданы. Очередь занимали с утра. Всего на территории ДНР будет больше 30 таких отделений. В миграционной службе обещают принимать до 4 тысяч жителей еженедельно. Такие же пункты откроют и в соседнем Луганске.
Очередь занимали еще затемно. В первый рабочий день первого в ДНР центра по приему документов на получение российского гражданства на его пороге не протолкнуться. После оглашения инициативы Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик многие поскорее решили такой возможностью воспользоваться.
"Мы очень обрадовались этому. Мы очень ждали, уже надоела эта война, этот беспредел вечный. Очень рады, поэтому в первых рядах стоим", — признаются люди.
В первый день здесь уже ажиотаж. Отделение пока работает в тестовом режиме. Но уже открыты 7 кабинетов. В каждом из них ведут прием сотрудники миграционной службы и стараются, чтобы на одного человека уходило не больше 20 минут.
Для получения гражданства РФ в упрощенном порядке жителям Донбасса нужно собрать определенный пакет документов.
Чтобы претендовать на российское гражданство, сначала нужно будет получить республиканское. Паспорта ДНР сейчас имеют около 300 тысяч человек из 2 миллионов 300 проживающих в республике. К наплыву посетителей в миграционной службе готовы и даже обещают: если на то будет необходимость, увеличить штат сотрудников.
"В каждом территориальном подразделении будут закреплены специальные люди, которые буду обслуживать один поток на паспорт гражданина ДНР, второй — на оформление паспорта гражданина Российской Федерации. С 7 мая будут принимать все территориальные подразделения по всей республике. Их на сегодняшний день 33", — пояснил Владимир Краснощока, начальник миграционной службы МВД ДНР.
Те же, кто уже сегодня собрал все документы и предоставил их в миграционную службу, российский паспорт получат не позднее, чем через три месяца. Для удобства граждан народных республик Донбасса их документы в Россию будут доставлять специальные уполномоченные лица. Самим в соседнюю Ростовскую область, где уже открыты специальные отделения миграционной службы, ехать нужно будет только для того, чтобы забрать паспорт.
В ДНР готовы еженедельно обрабатывать до 4 тысяч заявлений. А с 6 мая в таком же формате начнут прием граждан, желающих получить российский паспорт и в соседней Луганской народной республике.
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