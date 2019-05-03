Новости Спорт

Все видео этой рубрики
3 мая 201919:06

Форвард "Арсенала" Ляказетт признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

EPA

Нападающий лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт, отметившийся дублем в первом полуфинальном матче Лиги Европы против испанской "Валенсии", был признан лучшим футболистом игровой недели. Его мячи помогли "канонирам" обыграть соперника со счетом 3:1.

27-летний француз по итогам голосования опередил своего одноклубника форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, вратаря немецкого "Айнтрахта" Кевина Траппа и полузащитника лондонского "Челси" Рубена Лофтус-Чика, сообщает Twitter Лиги Европы.

Ранее стало известно, что лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов стал форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси.

Сейчас

19:32

Путин и Трамп проговорили полтора часа

18:21

Министр обороны Украины призвал ответить по-военному на российские паспорта

17:19

Косовский спецназ разогнал сербов дубинками и газом

17:13

После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь

16:04

Приговор Бутиной: Россия направила США ноту протеста

16:04

Китаянка погибла во время фотосессии у Невы

15:32

Самолет разгерметизировался, пилоту стало плохо: инцидент с бортом DV834

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трамп позвонил Путину, разговор продлился полтора часа

Трамп позвонил Путину, разговор продлился полтора часа

19 минут назад
Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС

Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС

4 часа назад
Министр обороны Украины призвал ответить по-военному на российские паспорта

Министр обороны Украины призвал ответить по-военному на российские паспорта

1 час назад
Чиновников за оскорбления хотят сажать и штрафовать на миллионы

Чиновников за оскорбления хотят сажать и штрафовать на миллионы

1 час назад
Зеленский сможет пользоваться элитным крымским пентхаусом, но при одном условии

Зеленский сможет пользоваться элитным крымским пентхаусом, но при одном условии

46 минут назад
Съемочная группа "России 24" участвовала в спасении улетевшей на воздушном шаре девочки

Съемочная группа "России 24" участвовала в спасении улетевшей на воздушном шаре девочки

7 часов назад
"Капюшон кобры": супертайфун спровоцировал "великий исход"

"Капюшон кобры": супертайфун спровоцировал "великий исход"

2 часа назад
Результаты "Евровидения-2019" в эфире объявит Иван Бессонов

Результаты "Евровидения-2019" в эфире объявит Иван Бессонов

01.05.2019 13:45
Зеленскому напомнили, что объединяет РФ и Украину помимо границы

Зеленскому напомнили, что объединяет РФ и Украину помимо границы

8 часов назад
Захарова дала Климкину советы по памятной акции

Захарова дала Климкину советы по памятной акции

3 часа назад
Путин поручил ОКР обеспечить участие всех олимпийцев России на Играх в Токио

Путин поручил ОКР обеспечить участие всех олимпийцев России на Играх в Токио

6 часов назад
Кабмин отреагировал на новости о родстве Медведевой с Линниками

Кабмин отреагировал на новости о родстве Медведевой с Линниками

4 часа назад
Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

01.05.2019 18:09
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

30.04.2019 15:05
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

29.04.2019 15:40
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

29.04.2019 08:15
Порошенко уволил Федорова

Порошенко уволил Федорова

16 минут назад
Автогол Сивакова помог "Рубину" победить "Оренбург"

Автогол Сивакова помог "Рубину" победить "Оренбург"

1 час назад
Зеленский может вступить в должность 19 мая

Зеленский может вступить в должность 19 мая

2 часа назад
В Кургане догорают три дома из-за взрыва газового баллона. Видео

В Кургане догорают три дома из-за взрыва газового баллона. Видео

2 часа назад
После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь

После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь

2 часа назад
Шестеркин и Кравцов подписали контракты с "Рейнджерс"

Шестеркин и Кравцов подписали контракты с "Рейнджерс"

2 часа назад
Косовский спецназ разогнал сербов дубинками и газом

Косовский спецназ разогнал сербов дубинками и газом

2 часа назад
Появилось видео задержания мужчины, устроившего стрельбу в Свердловской области

Появилось видео задержания мужчины, устроившего стрельбу в Свердловской области

3 часа назад
Самая большая турецкая мечеть официально открыта

Самая большая турецкая мечеть официально открыта

3 часа назад
Посольство России в США передало ноту протеста на приговор Бутиной

Посольство России в США передало ноту протеста на приговор Бутиной

3 часа назад
Из-за пожара на Сахалине десятки человек остались без жилья

Из-за пожара на Сахалине десятки человек остались без жилья

3 часа назад
В список лучших игр на майские праздники попал "Симулятор фермы"

В список лучших игр на майские праздники попал "Симулятор фермы"

3 часа назад
Китаянка погибла во время фотосессии у Невы

Китаянка погибла во время фотосессии у Невы

3 часа назад
В правительство Норвегии вернулся скандальный министр

В правительство Норвегии вернулся скандальный министр

3 часа назад
"Енисей" обыграл "Анжи" в битве аутсайдеров РПЛ

"Енисей" обыграл "Анжи" в битве аутсайдеров РПЛ

4 часа назад
Самолет разгерметизировался, пилоту стало плохо: инцидент с бортом DV834

Самолет разгерметизировался, пилоту стало плохо: инцидент с бортом DV834

4 часа назад
В Челябинской области сгорел фургон с гробами

В Челябинской области сгорел фургон с гробами

4 часа назад
Лепсу запретили въезд в Литву из-за того, "что инкриминируется ему в США"

Лепсу запретили въезд в Литву из-за того, "что инкриминируется ему в США"

4 часа назад
Гимнастов обязали наносить на форму символику национальных федераций

Гимнастов обязали наносить на форму символику национальных федераций

5 часов назад
"Уже листья на деревьях распустились": в Карелии выпал снег

"Уже листья на деревьях распустились": в Карелии выпал снег

5 часов назад
Бразилия остановила печать денег для Венесуэлы

Бразилия остановила печать денег для Венесуэлы

5 часов назад
Сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, изрисовавшего танк Т-34 в Саратове

Сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, изрисовавшего танк Т-34 в Саратове

5 часов назад
"Мы можем все": Лукашенко поведал о величайшем достижении белорусов

"Мы можем все": Лукашенко поведал о величайшем достижении белорусов

5 часов назад
Воздух в Лондоне начнут очищать с помощью планктона

Воздух в Лондоне начнут очищать с помощью планктона

6 часов назад
США напомнили о санкциях за "Северный поток-2"

США напомнили о санкциях за "Северный поток-2"

6 часов назад
Генерал ВВС США Тод Уолтерс возглавил силы НАТО в Европе

Генерал ВВС США Тод Уолтерс возглавил силы НАТО в Европе

7 часов назад
Правда или миф: как шотландец обходился без еды 382 дня

Правда или миф: как шотландец обходился без еды 382 дня

02.05.2019 12:56
В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

29.04.2019 14:13
В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

29.04.2019 09:58
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04