Форвард "Арсенала" Ляказетт признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт, отметившийся дублем в первом полуфинальном матче Лиги Европы против испанской "Валенсии", был признан лучшим футболистом игровой недели. Его мячи помогли "канонирам" обыграть соперника со счетом 3:1.

27-летний француз по итогам голосования опередил своего одноклубника форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, вратаря немецкого "Айнтрахта" Кевина Траппа и полузащитника лондонского "Челси" Рубена Лофтус-Чика, сообщает Twitter Лиги Европы.

Ранее стало известно, что лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов стал форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси.