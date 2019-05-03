Выбраться нельзя: туристы из России не могут покинуть Монголию из-за чумы
Несколько десятков иностранных туристов, среди которых и россияне, застряли в Монголии из-за вспышки чумы. Власти небольшого города Улгий объявили карантин, после того как от болезни скончалась местная семейная пара. Откроют населенный пункт в лучшем случае на следующей неделе, если разрешат санитарные врачи.
Майские праздники в монгольских степях закончились в зоне отчуждения. Туристы из России, Европы и Америки оказались в закрытом на карантин городе из-за опасной инфекции.
Выбраться нельзя. Город Улгий закрыт для въезда и выезда. Здесь от чумы уже погибли два человека.
"Оккупировали администрацию. Ждали, пока штаб по ЧС все решит. Были военные во всем городе", — рассказа один из российских туристов.
Чтобы покинуть Монголию, россияне обратились в посольство. Правда, там помочь не могут. Выпустить из карантинной зоны нельзя, чтобы чума не распространилась за пределы очага.
"Речи об эпидемии не идет, но был зафиксирован случай заражения чумой. Об этом нас уведомило министерство", — заявила Ксения Панкова, пресс-атташе посольства России в Монголии.
Это смертельно опасное заболевание. Разносчики инфекции — грызуны. Местные жители могли заразиться, употребив в пищу мясо сурка. Оно здесь считается традиционным блюдом, рецепт передается из поколения в поколение. И это, несмотря на то, что каждый десятый грызун заражен чумой.
Провинция Улгий граничит с российскими республиками Алтай и Тыва. Врачи в приграничных городах готовятся к встрече с чумой. На складе — запас антибиотиков, его постоянно обновляют. Тревожные чемоданчики заполнены. Десант чумологов в Горно-Алтайске наготове. Все, кто в карантинной зоне, — потенциальные переносчики вируса, в том числе и 15 российских туристов.
В советское время Средняя Азия — форпост борьбы с чумой. Десант врачей — постоянно в очаге болезни — их называют природными, тлеющими. Теперь он может разгореться с новой силой в монгольском Улгии.
Пока в городе ввели карантин до 5 мая, правда, уже 6-го станет понятно, продлят ли его. По самым худшим прогнозам, он растянется еще на 21 день.
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