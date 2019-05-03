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3 мая 201921:39 Екатерина Фисенко

Трагедия в Финском заливе и смертельный параджампинг в Приморье: к чему приводит беспечность

Одна на высоте 700 метров в неуправляемом воздушном шаре, который несло к морю, оказалась 11-летняя девочка в Крыму. Прогулочный полет превратился в кошмар после того, как ее родители вместе с пилотом аэростата выпали из корзины. Широта и бесшабашность русского характера в майские уже реализована и в Приморье, и в Петербурге.

Правило номер один: пассажиров не должно быть больше, чем спасательных жилетов. Проверяются навигационные огни, спасательные круги, вся оснастка судна. На Неве — только теплоходы с лицензией. Строжайший запрет на алкоголь не только команде, но и пассажирам. Виной трагедии, которая произошла в Финском заливе стали и алкоголь, и нехватка жилетов: 8 на 9 человек. Тот, кому не досталось спасательного средства, уже неделю считается пропавшим без вести.

Это случилось там, где сходятся морской и Петровский фарватеры, а значит, глубина, не типичная для Финского залива, — целых 10 метров. Место, почти заброшенное и облюбованное рыбаками, — катер с подвыпившими пассажирами запутался в сетях и перевернулся.

Сначала в панике пытались вычерпывать воду, но только раскачали лодку. Одна из пассажирок успела позвонить в МЧС. Один пропавший без вести и девушка, скончавшаяся уже в больнице.

Беспечность и безответственность — главные причины трагедий на отдыхе. В Приморье судят инструктора аттракциона параджампинг. Двое отдыхающих разбились, упав с 50-метровой высоты. Следствие показало: инструктор был в состоянии наркотического опьянения и забыл закрепить карабины.

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