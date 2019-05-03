Курбан Бердыев: ребята заслужили победу над "Оренбургом"

В матче 27-го тура российской премьер лиги "Рубин" на поле "Казань Арены" обыграл "Оренбург" со счетом 2:0. Главный тренер казанской команды Курбан Бердыев поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Как и предполагалось – тяжелая игра, в которой нам с первым голом повезло, – приводит слова Бердыева пресс-служба "Рубина". – В целом, я думаю, что ребята заслужили победу".

Бердыев заявил, что это была одна из лучших игр по качеству в этом году: "мы идем к этому в каждой игре. Моментов становится все больше и больше. Какой-то прогресс в этом есть".

Также наставник казанской команды рассказал о том, насколько он остался доволен игрой Евгения Башкирова: "во-первых, он выполняет большой объем работы, есть нацеленность на борьбу. Есть технический брак, но, в целом, есть удовлетворение от его игры".

Напомним, "Рубин" с 35 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а "Оренбург" расположился на седьмой строчке, имея в активе 36 очков. В следующем туре казанцы 10 мая в Москве сыграют с "Локомотивом", а оренбуржцы в тот же день примут "Урал".