Трамп рассказал о своем общении с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп назвал продуктивным телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В своем твите Трамп подчеркнул, что это был длинный и хороший разговор, главы государств обсуждали торговлю Венесуэлу, Украину, КНДР и даже вымыслы о российском вмешательстве в американские выборы.

И особо указал, что еще до расследования (касающегося вменяемого России вмешательства в американские выборы) говорил о необходимости наладить хорошие отношения с Россией.

Тем временем в Вашингтоне ожидают итогов переговоров госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Переговоры должны состояться 6 мая в Финляндии, передает "Интерфакс".

Темой беседы станут Венесуэла, возможно, Сирия и Украина, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.