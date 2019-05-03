УНИКС обыграл "Калев" в плей-офф Единой лиги, у Макколлума 29 очков

В первом матче четвертьфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на домашней площадке в "Баскет-Холле" обыграл таллиннский "Калев" со счетом 92:82 (27:24, 24:23, 19:15, 22:20).

У победителей встречи самыми результативными стали Эрик Макколлум (29 очков), Мелвин Эджим (20), Рэймар Морган (15) и Джамр Смит (10), а у гостей больше всех набрали Тони Ротен (19) Кристиан Кангур (16), Чавон Льюис (15) и Арнетт Моултри (14).

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 1:0 в пользу УНИКСа. Следующий матч противостояния состоится в воскресенье, 5 мая, и пройдет также на паркете "Баскет-Холла" в Казани.