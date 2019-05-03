Боевики дважды обстреляли поселок в сирийской Латакии

Боевики из идлибской зоны деэскалации дважды обстреляли поселок Акч-Баэр сирийской провинции Латакия. Хотя на территории действует режим прекращения боевых действий, незаконные бандформирования продолжают обстрелы, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Кувшинин добавил, что за истекшие сутки из лагеря беженцев "Эр-Рукбан" вышли 1,8 тысячи человек. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Людям выдали одежду и продукты.

В населенном пункте Стаму в рамках гуманитарной акции удалось раздать 500 продовольственных наборов.