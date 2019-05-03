Амстердам закроют для бензинового и дизельного транспорта

В Амстердаме к 2030 году запретят автомобили на бензине и дизельном топливе. Такое решение принял городской совет. Там пояснили — это поможет очистить воздух. Вводить план в действие будут постепенно — уже со следующего года в Амстердам запретят въезд автомобилей на дизеле старше 15 лет. Через три года перестанут пускать автобусы, а с 2025 года с улиц исчезнут скутеры и мотоциклы, сообщает телеканал "Россия 24". Параллельно власти Амстердама планируют частично компенсировать владельцам электрокаров затраты на парковку и зарядку.