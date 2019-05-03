Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в туринском дерби

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус", досрочно ставший чемпионом страны, на поле домашнего стадиона в Турине сыграл вничью с "Торино" – 1:1. Гости довели беспроигрышную серию до семи игр – три победы, четыре ничьи.

Счет в игре на 18-й минуте открыл полузащитник гостей Саша Лукич, а восстановил равенство в счете нападающий хозяев поля Криштиану Роналду, забивший мяч за шесть минут до окончания основного времени встречи.

Таким образом, "Ювентус" ушел от третьего поражения в сезоне и увеличил количество очков до 89, а "Торино" расположился на шестой строчке, имея в активе 57 очков. В следующем туре "Старая синьора" 12 мая на выезде сыграет с "Ромой", а "быки" в тот же день примут "Сассуоло".