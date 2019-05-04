4 мая центр Москвы будет ограничен для движения транспорта. Карта перекрытия

С 17-30 до 20-00 будут закрыты для проезда улица Нижние Мнёвники, Звенигородское шоссе, улицы Красная Пресня, Баррикадная и Садовая-Кудринская, а также Триумфальная площадь.

С 17-30 и до окончания репетиции ограничат движение в центре, сообщает телеканал "Россия 24". В том числе — по Тверской от Страстного бульвара к Красной площади, Моховой, Охотному Ряду, Новой и Старой площадям. Кроме того, станут недоступны для проезда набережные — от Кремлевской до Котельнической, Софийская и Раушская, Болотная и Садовническая, а также Большой и Малый Москворецкие мосты.

С 22-30 нельзя будет проехать по Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, улицам Воздвиженка и Новый Арбат, Новинскому бульвару. Вновь будет ограничено движение на Красной Пресне, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Триумфальной площади, Звенигородском шоссе и Нижних Мнёвниках.