"Майнц" прервал победную серию "РБ Лейпцига" в бундеслиге

В матче 32-го тура чемпионата Германии "Майнц" на поле домашнего стадиона сыграл вничью с "РБ Лейпцигом" – 3:3. "Быки" довели беспроигрышную серию до 14 матчей (11 побед, 3 ничьи) и при этом прервали победную серию из шести игр.

У гостей дубль оформил Лукас Клостерман (20-я, 32-я минуты) и единожды отличился Тимо Вернер (49), который также записал на свой счет две результативные передачи, а у хозяев поля мячи забили Карим Онисиво (43), Мусса Ньякат (67) и Жан-Филипп Мтета (83).

"РБ Лейпциг" с 65 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Майнц" расположился на 12-й строчке, имея в активе 37 очков. В следующем туре бундеслиги "быки" 11 мая примут лидера чемпионата "Баварию", а "карнавальники" на следующий день сыграют с "Айнтрахтом".