Американские санкции в отношении Ирана могут быть ужесточены

В распространенном заявлении Госдепартамента США констатируется, что в ответ на расширение иранской АЭС в Бушере и вывоз обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду Соединенные Штаты могут начать вводить санкции.

Как сообщалось, в минувшем году США в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции в отношении Тегерана.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Тогда был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого полностью снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета безопасности ООН, США и Евросоюза в обмен на верификацию мирного характера иранской ядерной программы. Так, в рамках ограничений ядерной программы Ирана запасы обогащенного урана в этой стране должны были быть снижены до 300 килограммов, а избыток вывезен из страны, в частности, в Россию.