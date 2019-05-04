В Москве горит здание "Известий"

Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.

По данным источника, возгорание возникло на третьем этаже. В настоящее время идет тушение пожара, передает ТАСС. По данным "Интерфакса", ссылающегося на МЧС России, в 23:52 пятницы, 3 мая, открытое горение на площади 50 квадратных метров было потушено. В ходе ликвидации возгорания был спасен один человек.