Димитрис Прифтис: "Калев" хорошо провел игру, нам было непросто

В первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ УНИКС на площадке в "Баскет-Холла" в Казани обыграл таллиннский "Калев" со счетом 92:82. Главный тренер казанцев Димитрис Прифтис поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"В первую очередь, поздравляю игроков с тем, что мы повели в серии. Поздравлю и "Калев" – они очень хорошо провели игру, – приводит слова Прифтиса пресс-служба УНИКСа. – Сегодня "Калев" использовал две разные защитные модели. Это очень нас дестабилизировало, нам было непросто. В следующий раз нам нужно играть с большей страстью".

Наставник казанцев объяснил, почему на площадке не появился Пиеррия Хенри: "нам можно было включить лишь шесть легионеров в заявку. Хенри в порядке. Но мы решили поберечь его. Все-таки он долго восстанавливался от травмы".

Напомним, счет в серии до трех побед стал 1:0 в пользу УНИКСа. Следующий матч противостояния состоится в воскресенье, 5 мая, и пройдет также на паркете "Баскет-Холла" в Казани.