Леонарду Жардим: продолжим играть с позиции уверенности, а не страха

В матче 35-го тура чемпионата Франции "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин, примет "Сент-Этьен". Главный тренер монегасков Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы продолжим играть с позиции уверенности, а не страха. Это война, которую нам нужно вести ежедневно. Еще ничего не ясно, именно поэтому мы трудимся каждый день, – приводит слова Жардима пресс-служба "Монако". – Мы выложимся по-максимуму. Тренерский штаб, игроки — все настроены на то, чтобы справиться с поставленной задачей".

Жардим прокомментировал положение команды в турнирной таблице: "текущее положение дел заключается в том, что у нас 33 очка. Ситуация непростая, но нам нужно относиться к этому трезво и оставаться сосредоточенными".

Напомним, матч "Монако" – "Сент-Этьен" состоится в воскресенье, 5 мая, и пройдет на поле стадиона "Луи II", начало – в 18:00 по московскому времени.