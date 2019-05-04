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4 мая 201904:02

КНДР осуществила серию ракетных пусков

EPA

Агентство Ренхап сообщает со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, что Северная Корея осуществила очередной испытательный пуск ракеты малой дальности.Пуск ракеты был произведен в восточном направлении из района города и порта Вонсан, расположенного на юго-восточном побережье КНДР, передает "Интерфакс". Представитель кабинета министров Японии сообщил, что выпущенная в сторону Японского моря северокорейская ракета малой дальности не достигла эксклюзивной экономической зоны страны. Также он опроверг предположение, что это была баллистическая ракета.

Позже появилась информация о запуске Северной Кореей нескольких ракет с дальностью от 70 до 200 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи также сообщает, что тесно взаимодействует с военными США. В свою очередь, Пентагон сообщил, что пока не может подтвердить факт запуска ракет в КНДР, но изучает соответствующие сообщения.

Как сообщалось, в апреле 2018 года Пхеньян объявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности с целью развития экономики страны и повышения уровня жизни населения. Уже в мае того же года в Северной Корее был ликвидирован полигон в Пхунгери, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов. За период с 2016 по 2017 год КНДР произвела около 40 испытательных пусков баллистических ракет различной дальности, напоминает ТАСС.

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