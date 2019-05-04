КНДР осуществила серию ракетных пусков

Агентство Ренхап сообщает со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, что Северная Корея осуществила очередной испытательный пуск ракеты малой дальности.Пуск ракеты был произведен в восточном направлении из района города и порта Вонсан, расположенного на юго-восточном побережье КНДР, передает "Интерфакс". Представитель кабинета министров Японии сообщил, что выпущенная в сторону Японского моря северокорейская ракета малой дальности не достигла эксклюзивной экономической зоны страны. Также он опроверг предположение, что это была баллистическая ракета.

Позже появилась информация о запуске Северной Кореей нескольких ракет с дальностью от 70 до 200 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи также сообщает, что тесно взаимодействует с военными США. В свою очередь, Пентагон сообщил, что пока не может подтвердить факт запуска ракет в КНДР, но изучает соответствующие сообщения.

Как сообщалось, в апреле 2018 года Пхеньян объявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности с целью развития экономики страны и повышения уровня жизни населения. Уже в мае того же года в Северной Корее был ликвидирован полигон в Пхунгери, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов. За период с 2016 по 2017 год КНДР произвела около 40 испытательных пусков баллистических ракет различной дальности, напоминает ТАСС.