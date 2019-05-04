4 мая 201904:45
Шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Айлендерс" и выйти полуфинал Кубка Стэнли
В четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" на домашнем льду в Роли обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:2 и вышла в полуфинал Кубка Стэнли.
У победителей встречи голами отметились Себастьян Ахо (5-я минута), Теуво Терявяйнен (23), Грек Маккегг (24), Джастин Уильямс (29) и Андрей Свечников (56), а у гостей шайбы забросили Мэтью Барзал (3) и Брок Нельсон (58).
That's so Svech pic.twitter.com/MiVJOCMoJv— Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 4 мая 2019 г.
Первые три игры завершились победами "Каролины" – 1:0 (ОТ), 2:1 и 5:2 соответственно. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4:0 в пользу "Харрикейнз". "Каролина" вышла в полуфинал турнира, где сыграет с победителем противостояния "Коламбус – "Бостон" (2:2 – в серии).
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