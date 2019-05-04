ЧП в США: Boeing 737 упал в реку, жертв удалось избежать

В американском штате Флорида неподалеку от города Джексонвилла самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту выкатился при посадке за пределы ВПП и упал в реку . Все люди живы.

Шериф Джексонвилла сообщил, коммерческий самолет оказался на мелководье и не погрузился в воду, передает РИА Новости.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 4 мая 2019 г.

По уточненным данным, упавший в реку борт совершал чартерный рейс с военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе. На месте ЧП работают спасатели и пожарные, которые следят, чтобы авиатопливо не вылилось в реку.