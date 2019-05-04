Овечкин, Кузнецов и Дадонов сыграют в одном звене в матче с Финляндией

В субботу, 4 мая хоккейная сборная России в рамках заключительного этапа Еврохоккейтура в чешском Брно сыграет с командой Финляндии. Стали известны сочетания звеньев сборной России на предстоящий матч.

Сочетания звеньев выглядели следующим образом:

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;

Первое звено: Сергачев – Нестеров, Гусев – Малкин – Кучеров;

Второе звено: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Дадонов;

Третье звено: Хафизуллин – Зуб, Григоренко – Анисимов – Капризов;

Четвертое звено: Киселевич — Елесин, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.

Матч Чешских хоккейных игр между сборными России и Финляндии начнется в 15:00 по московскому времени. Заключительную игру Евротура подопечные Ильи Воробьева проведут в воскресенье, 5 мая, против команды Чехии.

Напомним, с 10 по 26 мая в словацкой Братиславе пройдет чемпионат мира. Россияне попали в группу В, где сыграют с командами Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Чехии, Швейцарии и Швеции.