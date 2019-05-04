Британские консерваторы потерпели серьезное поражение на выборах в местное самоуправление

Правящая партия Великобритании потеряла около полутора тысяч депутатских мандатов на выборах в органы местного самоуправления. Это худший результат за четверть века. Для сравнения, лейбористы потеряли 80 мест.

Пока подсчитана половина голосов, но премьер-министр Тереза Мэй уже признаёт — для партии наступили "тяжелые времена". Таких результатов тори не получали с 1995 года, отмечает телеканал "Россия 24".

Английские эксперты отмечают успех либеральных демократов, которые желают сохранить королевство в ЕС, и небольших партий. Они считают, избиратели устали от разногласий политиков и подвешенной ситуации с Брекзитом.