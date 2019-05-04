Западные СМИ остались недовольны результатами телефонного разговора Путина и Трампа

Американские и европейские СМИ отреагировали на вчерашний телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Полуторачасовая беседа состоялась по инициативе американской стороны, напоминает телеканал "Россия 24". Президенты США и России обсудили вопросы двусторонних отношений и международную повестку.

Британская газета "Гардиан" акцентировала внимание на докладе Мюллера. Издание сообщает, что, по словам Трампа, Владимир Путин лишь улыбнулся, когда речь зашла об итогах расследования. Противники нынешнего президента США так и не нашли доказательств его сговора с Москвой.

Американская газета "Вашингтон Пост" упрекнула Дональда Трампа в том, что он якобы вторит президенту Путину в вопросе Венесуэлы и противоречит собственному госсекретарю. Ранее американский лидер заявил, что не хотел бы военного вторжения в Венесуэлу, тогда как Майк Помпео открыто говорил о возможной интервенции.