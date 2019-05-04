Кубок Стэнли. "Даллас" вышел вперед в серии с "Сент-Луисом", у Радулова передача

В пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли "Даллас Старз" на выезде обыграл "Сент-Луис Блюз" со счетом 2:1. Российский нападающий гостевой команды Александр Радулов провел на льду 13 минут 38 секунд и записал на свой счет голевую передачу.

У победителей встречи голами отметились Джейсон Спецца (3-я минута) и Эса Линделль (27), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Джейден Шварц (49).

Первые четыре игры завершились двумя победами "Сент-Луиса" (3:2, 4:3) и двумя викториями "Далласа" (4:2, 4:2). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу "Старз". Шестой матч противостояния состоится в воскресенье, 5 мая и пройдет на льду "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.