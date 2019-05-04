В Иллинойсе взорвалась местная фабрика

В американском штате Иллинойс прогремел мощный взрыв на фабрике. Местные жители говорят, что ощутили, как задрожали дома в округе. На месте взрыва начался сильный пожар. Языки пламени и клубы дыма видны издалека. Информация о погибших или раненых пока не поступала, отмечает телеканал "Россия 24". Полиция просит всех держаться подальше от места ЧП. Причины взрыва — выясняют.