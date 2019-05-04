Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу. В матче первого тура плей-офф чешской Высшей лиги против "Теплице" он оформил дубль, доведя счет своих голов до 26.

Россиянин побил прежнее достижение, которое принадлежало экс-форварду «Яблонца» Давиду Лафату, забившему 25 мячей в сезоне-2011/12. "Есть рекорд лиги. Первый в чешской истории футбола. Всем спасибо за поддержку", – написал Комличенко на своей странице в Instagram.

23-летний россиянин является воспитанником "Краснодара". В "Младу Болеслав" он перешел летом 2017 года на правах аренды. Позже чешский клуб выкупил трансфер Комличенко у "быков".