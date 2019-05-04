Тысячи хабаровчан остались без света

В Хабаровске в результате аварии более 90 тысяч жителей города остались без света. Ведутся восстановительные работы.

По информации ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, действием токовой отсечки мгновенного действия отключились первая и вторая цепи воздушной линии электропередачи "Южная — Бройлерная-2". Мощность отключенных потребителей — 17,5 МВт.

Сейчас в Хабаровске температура воздуха 23 градуса выше нуля, передает "Интерфакс".