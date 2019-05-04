Еврохоккейтур. Георгиев защитит ворота россиян в игре с финнами

Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев выйдет в стартовом составе сборной России на матч Чешских хоккейных игр против Финляндии. Такое решение принял тренерский штаб национальной команды. В прошлой игре Евротура против шведов ворота россиян защищал Андрей Василевский.

О выборе голкипера на встречу с финнами сообщил официальный Twitter национальной команды. Ранее стало известно, в каких сочетаниях сыграет сборная России во встрече с финскими хоккеистами. Напомним, что матч состоится 4 мая в 15:00 по московскому времени.

В стартовой игре Чешских хоккейных игр команда Ильи Воробьева уступила шведской сборной со счетом 4:6.