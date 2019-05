После взрыва на химзаводе в США госпитализированы четыре человека

Четыре человека госпитализированы после взрыва на химическом заводе компании AB Specialty Silicones в городе Уокиган в американском штате Иллинойс. По словам представителя городского пожарного департамента Стива Лензи, экстренные службы вместе с руководством завода пытаются установить, сколько человек находились на рабочих местах в момент взрыва.

Four people were transported to area hospitals after an explosion at the AB Speciality Silicone plant in Waukegan late Friday night. https://t.co/EmRZe8KwD0