4 мая 201909:55
После взрыва на химзаводе в США госпитализированы четыре человека
Четыре человека госпитализированы после взрыва на химическом заводе компании AB Specialty Silicones в городе Уокиган в американском штате Иллинойс. По словам представителя городского пожарного департамента Стива Лензи, экстренные службы вместе с руководством завода пытаются установить, сколько человек находились на рабочих местах в момент взрыва.
Four people were transported to area hospitals after an explosion at the AB Speciality Silicone plant in Waukegan late Friday night. https://t.co/EmRZe8KwD0— Chicago Tribune (@chicagotribune) 4 мая 2019 г.
Причина взрыва пока не установлена, известно лишь, что он причинил очень сильный ущерб. По словам местных жителей, полностью разрушено одно из зданий на территории предприятия, сообщается на сайте газеты The Chicago Tribune.
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