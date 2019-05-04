Авария на энергосети в Хабаровске устранена

В Хабаровске устранили аварию, оставившую без энергоснабжения почти 93 тысячи человек. По сообщению ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, напряжение по сети 35 киловольт было подано большей части потребителей в 14:26 местного времени (07:26 по Москве). В 15:05 местного времени (08:05 по Москве) было подано напряжение всем потребителям.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске в результате аварии остались без света более 90 тысяч жителей города. Были начаты восстановительные работы. Температура наружного воздуха в Хабаровске — 23 градуса Цельсия.