Взрыв на полигоне: один военный погиб, еще четверо ранены

На полигоне воинской части в Свердловской области в результате подрыва боеприпаса погиб один военнослужащий, еще четверо его сослуживцев получили травмы. ЧП произошло накануне, 3 мая.

По сообщению пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), военнослужащие в нарушение требований безопасности разожгли костер на полигоне, что и послужило причиной подрыва боеприпаса. Пострадавших оперативно доставили в гарнизонный военный госпиталь, где им оказали необходимую медицинскую помощь, передает ТАСС.