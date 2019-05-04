Кравец сменил Белова на посту главного тренера ХК "Витязь"

Руководство подмосковного "Витязя" назначило главным тренером команды Михаила Кравеца. В прошлом сезоне 55-летний специалист возглавлял клуб Высшей хоккейной лиги "СКА-Нева". Он пришел на смену теперь уже экс-наставнику "витязей" Валерию Белову, чей контракт закончился в апреле 2019 года.

Помощником Кравеца станет Игорь Ефимов, сообщает официальный сайт подмосковной команды. Кроме того, в тренерском штабе "Витязя" останутся Вячеслав Уваев, Андрей Сапожников и тренеры вратарей Андрей Малков и Симо Вехвилайнен.

Напомним, что в нынешнем сезоне подмосковный клуб занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф "Витязь" уступил будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА со счетом 0:4.