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4 мая 201910:47

Кравец сменил Белова на посту главного тренера ХК "Витязь"

Twitter / HC Vityaz

Руководство подмосковного "Витязя" назначило главным тренером команды Михаила Кравеца. В прошлом сезоне 55-летний специалист возглавлял клуб Высшей хоккейной лиги "СКА-Нева". Он пришел на смену теперь уже экс-наставнику "витязей" Валерию Белову, чей контракт закончился в апреле 2019 года.

Помощником Кравеца станет Игорь Ефимов, сообщает официальный сайт подмосковной команды. Кроме того, в тренерском штабе "Витязя" останутся Вячеслав Уваев, Андрей Сапожников и тренеры вратарей Андрей Малков и Симо Вехвилайнен.

Напомним, что в нынешнем сезоне подмосковный клуб занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф "Витязь" уступил будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА со счетом 0:4.

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