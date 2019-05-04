Появилось видео фатального столкновения с участием грузовиков в Подмосковье

Очевидец аварии, произошедшей вечером в минувший вторник, 30 апреля, на 60-м километре трассы М1 "Беларусь" в Московской области, опубликовал в Сети запись со своего регистратора, запечатлевшего момент столкновения.

На кадрах видно, что фура столкнулась с легковым автомобилем Skoda, после чего водитель большегруза утратил контроль над транспортным средством, пробил разделительное ограждение и вылетел на встречную полосу, где и остановился, перегородив обе полосы движения.

Водитель автобуса, перед которым вылетел грузовик, успел затормозить, а вот мужчина, находившийся за рулем другого грузовика, не успел сбросить скорость и протаранил фуру.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента погиб мужчина, управлявший Skoda, после ДТП оказавшейся в кювете.

Сотрудники правоохранительных органов работают над установлением всех обстоятельств инцидента.