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4 мая 201911:36

Появилось видео фатального столкновения с участием грузовиков в Подмосковье

Youtube/IGOR. .

Очевидец аварии, произошедшей вечером в минувший вторник, 30 апреля, на 60-м километре трассы М1 "Беларусь" в Московской области, опубликовал в Сети запись со своего регистратора, запечатлевшего момент столкновения.

 

На кадрах видно, что фура столкнулась с легковым автомобилем Skoda, после чего водитель большегруза утратил контроль над транспортным средством, пробил разделительное ограждение и вылетел на встречную полосу, где и остановился, перегородив обе полосы движения.

Водитель автобуса, перед которым вылетел грузовик, успел затормозить, а вот мужчина, находившийся за рулем другого грузовика, не успел сбросить скорость и протаранил фуру.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента погиб мужчина, управлявший Skoda, после ДТП оказавшейся в кювете.

Сотрудники правоохранительных органов работают над установлением всех обстоятельств инцидента.

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