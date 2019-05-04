Преступления Порошенко уже расследует специальная группа

На Украине и за рубежом уже действует "неформальная группа людей", задача которой — привлечение к суду действующего президента страны Петра Порошенко и представителей его ближайшего окружения. По словам заместителя главного редактора издания "Страна" Светланы Крюковой, эти люди займутся "планомерным и системным преследованием пока еще действующей элиты при власти".

Цель этой работы — заставить украинские суды и правоохранителей посадить Порошенко и его ближайшее окружение, рассказала Крюкова в эфире программы "Противостояние" на украинском телеканале NewsOne. Группа, по ее словам, обладает достаточными интеллектуальными и финансовыми ресурсами и, насколько ей известно, уже привлекает крупные частные детективные компании для расследования офшоров, недвижимости и счетов Порошенко и его клики за рубежом.

По словам Светланы Крюковой, часть команды находится на Украине, другая часть — за рубежом, и это — "люди максимальной эффективности и непубличного сорта", которым "плевать на репутацию". Свое расследование эти люди намерены вести без оглядки на украинскую систему правосудия и на решения избранного президента Зеленского, передает ТАСС.

Ранее украинские СМИ обвинили Порошенко в убийстве его старшего брата Михаила. По словам молдавского политика Ренато Усатого, с 1996 по 2004 год нынешний украинский президент занимался присвоением акций крупных предприятий в соседней республике. Михаил работал с ним, но в 1997 году неожиданно умер при невыясненных обстоятельствах. По одной версий он погиб в ДТП, по другой — утонул. Усатый даже продемонстрировал документ: копию постановления прокуратуры, в которой подтверждается причастность действующего президента Украины к созданию ряда ОПГ в Молдавии и к организации убийства Михаила Порошенко.