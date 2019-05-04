Очевидец снял на видео последствия обрушения крана на западе Москвы

В Сети опубликованы кадры с места падения строительного крана, рухнувшего в субботу, 4 мая, на Гжатской улице в Западном административном округе столицы.

По данным СМИ, в результате инцидента травмы получила крановщица, находившаяся в кабине, размещенной на рухнувших секциях конструкции.

Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение.