Суд отправил в СИЗО основателя сервиса LinguaLeo, подозреваемого в убийстве сестры

Айнур Абдулнасыров – основатель популярного приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo, подозреваемый в совершении убийства, отправится в следственный изолятор, об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

Такое решение Дюртюлинский районный суд Республики Башкортостан принял в субботу, 4 мая, после рассмотрения обстоятельств дела: напомним, что по версии следствия, бизнесмен, основатель одной из крупнейших в мире лингвистической интернет-платформы лишил жизни собственную сестру.

Инцидент произошел 2 мая в башкирском селе Дюртюли. Подозреваемый поссорился с родственницей и несколько раз ударил ее ножом. Ранения оказались смертельными, пострадавшая скончалась на месте.

Тело погибшей обнаружила мать, пришедшая домой. Она и вызвала сотрудников полиции.

Абдулнасыров попытался скрыться, однако был задержан. Вину в содеянном он не признал.