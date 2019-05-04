Boeing поможет в расследовании инцидента с самолетом, скатившимся в реку

Специалисты компании Boeing участвуют в расследовании инцидента со скатыванием самолета этой компании в реку. Инцидент произошел во время посадки неподалеку от американского Джексонвилла (штат Флорида). Boeing-737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы военно-морской базы и упал в реку Сент-Джонс. На борту находились 143 человека, включая семь членов экипажа. Пассажирами на борту были военнослужащие, члены их семей и другие посетители военной базы Гуантанамо на Кубе, откуда выполнялся рейс. Во время жесткой посадки 21 человек получил травмы различной степени тяжести. Пассажиров вывели из салона на крыло самолета и на спасательных шлюпках доставляли на сушу.

По предварительной версии, причиной инцидента могли стать погодные условия — посадка осуществлялась во время грозы и проливного дождя.

Компания Boeing оказывает содействие американским властям в проведении расследования, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление корпорации. Также от лица компании всем пострадавшим выразили "слова поддержки".