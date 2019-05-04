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4 мая 201913:15

КГБ Белоруссии: гендиректор "Белтелекома" задержан за получение взятки от россиянина

В Белоруссии задержан за получение взятки гендиректор республиканского унитарного предприятия электросвязи "Белтелеком" Сергей Сиводедов. По сообщению белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ), взятку в 15 тысяч евро он получил от гражданина России за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.

И глава "Белтелекома", и взяткодатель-россиянин привлечены в качестве обвиняемых по возбужденному по факту дачи и получения взятки уголовному делу и помещены под стражу. По сообщению КГБ, по месту жительства Сиводедова в ходе следственных действий обнаружили и изъяли 470 тысяч долларов США, полученных гендиректором "Белтелекома" по иным эпизодам взяточничества.

Арестованы три принадлежащих Сиводедову квартиры в Минске, в том числе оформленные на подставных лиц, и земельный участок с жилым домом в Минском районе. По сообщению ведомства, обвиняемые сотрудничают со следствием.

При этом пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев сообщил ТАСС, что в консульский отдел дипмиссии "официально уведомление о задержании российского гражданина не поступало".

Ранее сообщалось, что КГБ Белоруссии предъявил бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности республики Андрею Втюрину обвинение в получении взятки от представителя российской коммерческой структуры. По сообщению пресс-службы ведомства, взятка в 148 тысяч 600 долларов США была получена Втюриным за содействие в продвижении интересов этой структуры в республике. О задержании Втюрина сообщалось в конце апреля. Задержан и взят под стражу также предполагаемый взяткодатель. До этого, 24 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза республики "за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего".

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