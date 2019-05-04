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4 мая 201913:46

Путин поручил помочь с жильем сотрудникам "Роскосмоса"

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Работников "Роскосмоса", нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечат квартирами. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Перечень поручений составлен по итогам визита главы государства на АО "НПО Энергомаш" в апреле этого года. Порядок и условия обеспечения жильем работников НПО предусмотрены законом "О содействии развитию жилищного строительства" — "Роскосмос" совместно с АО "ДОМ.РФ" организуют жилищно-строительные кооперативы. Ближайший доклад о реализации этого поручения президент планирует заслушать 15 октября 2019 года. Отчеты о выполнении поручения будут предоставляться ежегодно, отмечается в документе.

Помимо содействия в получении жилья, молодым ученым НПО будет оказана финансовая поддержка в космических разработках и научных исследованиях.

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