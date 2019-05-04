Украинских военных заподозрили в попытке стать сверхрасой

Информацию о флаге армии нацистской Германии, вывешенном над позициями украинских военных из националистического полка "Азов" в Донбассе, прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

О появлении флага вермахта у населенного пункта Марьинка рассказал ранее военный корреспондент Минобороны ДНР Дмитрий Астрахань. Недавно в Марьинку для усиления дислоцированной там 24-й бригады Вооруженных сил Украины были переброшены части нацбатальона "Азов". По словам Астраханя, перед обстрелами члены "Азова" включают через динамики фашистские марши, причем все это происходит в преддверии Дня Победы.

По мнению Водолацкого, "азовцы" забыли, что их деды и прадеды участвовали в Великой Отечественной войне, и что родные и близкие многих из них погибли от рук фашистов. Сегодня флаг вермахта для них "является показателем того, что их предки ошибались, а национализм — та идея, которая позволит украинцам быть сверхрасой", отметил депутат в интервью RT.

Такие действия украинских военных, по его мнению, имеют целью максимально рассорить жителей России и Украины, возвести некий "незримый барьер, который не позволит выстроить нормальные отношения между двумя странами".

И это не просто попытка похвастаться или показать себя, предостерегает Водолацкий.